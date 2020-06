L'atterraggio in parapendio non funziona come dovrebbe

Un 55enne è precipitato da un'altezza di cinque/dieci metri. I primi a soccorrerlo sono stati dei passanti

Un 55enne è rimasto gravemente ferito ieri a Klosters, in Prettigovia (GR), in un incidente avvenuto durante l'atterraggio in parapendio. L'uomo è precipitato da un'altezza di cinque/dieci metri.