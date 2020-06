Nessun decesso e solo tre contagi

BERNA - Altro giorno con un numero di contagi limitato e al di sotto delle dieci unità. Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono infatti stati registrati tre nuovi casi accertati, come rende noto oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ieri - lo ricordiamo - i nuovi contagi erano 9. Il numero complessivo delle persone risultate positive al virus è salito a quota 30'874.

Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19, oggi l'UFSP non ne segnala nessuno (come ieri). Dall'inizio della pandemia, complessivamente ci sono state 1'657 vittime. Un dato, questo, che corrisponde a 19 morti per 100'000 abitanti.

In tutta la Svizzera i tamponi sinora eseguiti sono 400'793. Di questi il 9% è risultato positivo al nuovo coronavirus. «Più test, positivi o negativi, - precisano le autorità federali - possono essere fatti alla stessa persona».

Ospedalizzazioni - Sinora sono 3'973 le persone ricoverate e risultate positive al Covid-19. Su 3'546 pazienti ospedalizzati con dati completi, l'86% aveva una o più malattie preesistenti rilevanti. Le patologie citate più frequentemente sono l'ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente sono febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

348 morti in Ticino - Anche in Ticino il trend è positivo dato dal rallentamento delle nuove infezioni delle ultime settimane. Da due giorni non ci sono né nuovi casi, né ulteriori decessi. Il nostro Cantone rimane comunque tra le regioni più colpite della Confederazione con 3'308 contagi e 348 morti. L'incidenza della malattia in Ticino resta tra le più alte della Confederazione.