È morta la donna urtata da un treno a Thalwil

THALWIL - Non ce l'ha fatta la donna che ieri mattina è stata urtata da un treno alla stazione ferroviaria di Thalwil, nel canton Zurigo.

Lo ha riferito la polizia cantonale, spiegando che il decesso è avvenuto venerdì sera a causa delle ferite riportate.

Ieri mattina la donna è stata rinvenuta sul marciapiede della stazione. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e si era reso necessario il trasferimento in ospedale in elicottero. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause dell'incidente.