Cade da una parete rocciosa, grave un 19enne

SOLETTA - Un 19enne è precipitato per diversi metri da una parete rocciosa ieri nella regione di Kleinlützel, nel canton Soletta, al confine con la Francia. Per trarlo in salvo e trasportarlo in ospedale è dovuto intervenire un elicottero della Rega.

L'incidente è avvenuto verso le 05.30, ha precisato oggi la polizia cantonale di Soletta. Secondo i primi risultati delle indagini, un gruppo di giovani ha trascorso la notte fuori. Per ragioni ancora da chiarire, il diciannovenne è precipitato ed è rimasto gravemente ferito.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato diversi membri della polizia cantonale di Basilea Campagna e della gendarmeria francese. La polizia solettese ha avviato un'indagine per chiarire l'incidente.