Assembramenti e schiamazzi: quaranta interventi di polizia

ZURIGO - È stata un'Ascensione estiva, anche oltre San Gottardo. E in molti a Zurigo hanno deciso di trascorrere la giornata di sole nei parchi e sulle rive di laghi e fiumi. Non sono quindi mancati gli assembramenti che hanno reso necessario l'intervento delle autorità cittadine.

Sono quaranta gli episodi in cui la polizia zurighese - lo si legge in una nota odierna - ha dovuto intimare ai cittadini di allontanarsi da determinate aree troppo affollate. In determinati casi sono anche state comminate delle multe.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, le autorità sono inoltre intervenute per porre fine a due parti illegali. E la scorsa notte non sono invece mancate le segnalazioni per schiamazzi in tutta la città. Anche in questo caso sono scattate multe, pure per mancato rispetto delle disposizioni Covid-19.