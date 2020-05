L'hotel brucia nella notte, fortunatamente nessun ferito

SVITTO - Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un albergo situato nei pressa della stazione di Svitto. I 40 ospiti della struttura hanno potuto essere tratti in salvo e sono stati sistemati, illesi, in un altro hotel, precisa la polizia cantonale in una nota odierna.

L'incendio è scoppiato in una camera e si è propagato alla facciata. L'allarme antincendio automatico e una chiamata d'emergenza telefonica di un dipendente sono giunti alla polizia praticamente contemporaneamente alle 2:30 del mattino.

L'edificio a più piani ha subito gravi danni a causa della fuliggine. La Bahnhofstrasse, via nella quale sorge l'albergo "Kristall", ha dovuto essere chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che si è protratto fino al mattino.