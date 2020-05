Ossa umane rinvenute a Le Neuveille

BERNA - Ossa umane sono state trovate a inizio maggio in un luogo ripido sopra La Neuveville, piccolo comune nel Giura bernese affacciato sul lago di Bienne. I resti, che sono in corso d'identificazione presso l'Istituto di medicina legale di Berna, risalgono a diversi anni fa.

«Al momento nessun indizio lascia presagire che si tratti di un atto criminale», ha indicato oggi Letizia Paladino, portavoce della polizia cantonale bernese. Chiarimenti sono in corso per capire se si tratta di una persona di cui si è annunciata la scomparsa tempo fa, ha aggiunto facendo riferimento a informazioni di TeleBielingue.

La polizia non ha voluto fornire maggiori dettagli, in particolare sul luogo del ritrovamento. Non è stato nemmeno svelato come questi resti siano stati scoperti.