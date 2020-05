Coronavirus: 54 casi e 6 vittime nelle ultime 24 ore

BERNA - Come a livello cantonale, anche in Svizzera e nel Liechtenstein continuano a rimanere contenuti i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 54, per un totale di 30'305. L'incidenza ammonta a 353 casi per 100'000 abitanti.

I decessi, secondo quanto si legge nel comunicato odierno dell'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), sono 1'538, sei in più rispetto a ieri. Ciò corrisponde a 18 morti per 100'000 abitanti. Su 1'468 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l'ipertensione arteriosa (64%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a più di 309'595, di cui 12% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ad oggi, sono stati segnalati 3'847 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3'423 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l'86% aveva una o più malattie preesistenti.