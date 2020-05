Virus in frenata: in Svizzera 28 nuovi casi e altri sei decessi

BERNA - Per il terzo giorno consecutivo da quando l'emergenza è entrata nella sua fase più acuta, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono meno di cento, anzi oggi sono persino sotto i trenta.

Per la precisione sono 28 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, secondo i dati comunicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) questa mattina. La curva si conferma in calo, alla luce anche degli ultimi dati. Ieri i nuovi casi erano 76 (l'altro ieri 88, sabato 112). Complessivamente i casi registrati salgono quindi a 30'009.

L'incidenza ammonta a 350 per 100 000 abitanti. Finora in Svizzera sono stati registrati 1'483 decessi in relazione a COVID-19 confermati in laboratorio. Sei in più rispetto a ieri.