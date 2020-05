Covid-19: quattro morti e 76 nuovi positivi

BERNA - Per il secondo giorno consecutivo da quando l'emergenza è entrata nella sua fase più acuta, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono meno di 100.

Per la precisione sono 76 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, secondo i dati comunicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) pubblicati questa mattina. La curva si conferma in calo, alla luce anche degli ultimi dati. Ieri i nuovi casi erano 88 (l'altro ieri 112, venerdì 119). Complessivamente i casi registrati salgono quindi a 29'981.

L'incidenza ammonta a 349 per 100 000 abitanti. Finora in Svizzera sono stati registrati 1477 decessi in relazione a COVID-19 confermati in laboratorio. Quattro in più rispetto a ieri.

Su 1409 persone decedute (con dati completi), il 98% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l'ipertensione arteriosa (64%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Evoluzione temporale - Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 282'750, di cui 12% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Incidenza per cantone - Il Ticino è il secondo cantone con l'incidenza più alta (908.5). Il cantone italofono è superato da Ginevra (1027.3) e seguito da Vaud (678.9) e Basilea Città (570.9). Nei Grigioni l'incidenza è di 399.2.

Ospedalizzazioni - Ad oggi, sono stati segnalati 3741 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3324 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l'86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l'ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (33%) e il diabete (23%).

Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 45% dei casi aveva la polmonite.