Fiamme in una roulotte, trovato un uomo privo di vita

THÖRISHAUS - Un uomo ha perso la vita ieri sera nell'incendio di una roulotte in un campeggio di Thörishaus (BE). Una 38enne ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata all'ospedale in elicottero, indica la polizia cantonale in una nota odierna, aggiungendo che le cause del rogo non sono ancora state chiarite.

La centrale operativa delle forze dell'ordine è stata allertata poco prima delle 21.00. Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e hanno trovato il cadavere all'interno del mezzo e la donna gravemente ustionata all'esterno. Ci sono indizi concreti sull'identità della vittima, ma l'identificazione formale del defunto è ancora in corso. È stata aperta un'inchiesta.