Coronavirus in Svizzera: sono 29'705 i positivi

BERNA - Sono 119 le nuove positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, secondo i dati comunicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La curva del contagio si conferma in calo, alla luce anche degli ultimi dati.

Sono 29'705 i casi confermati in laboratorio, il che significa 119 casi supplementari in un giorno. Il numero dei test eseguiti per SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19, ammonta complessivamente a circa 271'500. I test hanno dato esito positivo nel 13% dei casi.

Le cifre dei casi giornalieri sono soggette a fluttuazioni settimanali con valori più bassi nei fine settimana, avverte l'UFSP. L'incidenza ammonta a 346 casi per 100 000 abitanti. Il bilancio dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale a quota 1435, con un aumento di 12 nell'arco di 24 ore.

Ad oggi, sono stati segnalati 3705 ricoveri ospedalieri in relazione a infezioni da Covid-19 confermata in laboratorio. Su 3292 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l'86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l'ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (33%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 45% dei casi aveva la polmonite.

Nel 61% dei casi di ricovero ospedaliero si tratta di uomini, nel 39% di donne. L’incidenza aumenta notevolmente con l'età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

L'incidenza in Ticino si è attestata a quota di 902,8 (quindi poco meno di una persona su cento. Il dato più alto è quello di Ginevra, con 1018,7.