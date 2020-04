Il camionista si è perso... ed è rimasto incastrato su una strada secondaria

COIRA - Un 61enne camionista ucraino ieri si è completamente perso mentre si trovava nella Regione Viamala (GR). Ritrovatosi su una stradina secondaria, è rimasto incastrato e il suo mezzo è stato recuperato con una procedura durata diverse ore.

Il camionista aveva portato il mezzo pesante - con targhe polacche - in località Lohn, a quasi 1'600 metri sopra il livello del mare. Nonostante i divieti per i camion, ha continuato imperterrito a percorrere la stradina.

Attorno alle 16 è rimasto incastrato in una stretta curva. Per le operazioni di recupero, si legge in un comunicato odierno della polizia, sono entrati in azione due mezzi appositi, che hanno lavorato per circa cinque ore e mezza.