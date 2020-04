Centotrenta pompieri per spegnere il fuoco

ROTKREUZ - Circa centotrenta militi di tre diversi corpi pompieri sono intervenuti nelle scorse ore per un incendio in una stalla a Rotkreuz (ZG) per un incendio in una stalla. Un rogo scoppiato poco prima delle tre che ha completamente avvolto l'edificio. All'interno c'erano macchinari agricoli, trucioli di legno, legna da ardere e paglia.

Fortunatamente non si registrano feriti, come fa sapere la polizia cantonale. Ma i danni sono ingenti.

Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ad altri edifici nelle vicinanze. Per questioni di sicurezza, dodici persone sono comunque state allontanate dalla zona.

La causa dell'incendio non è al momento nota ed è al vaglio delle autorità.

POLCA ZG