Coronavirus: 100 nuovi casi e 27 decessi

BERNA - La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 29'264 casi di coronavirus confermati in laboratorio, il che significa 100 casi supplementari in un giorno. Sono queste le cifre aggiornate, fornite poco fa dall'UFSP.

L'incidenza ammonta a 341 casi per 100'000 abitanti. Finora sono stati registrati 1380 decessi (27 in più rispetto a ieri).

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a circa 256'500, di cui 13% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ad oggi, sono stati segnalati 3'573 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3'164 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 13% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l'87% aveva una o più malattie preesistenti.