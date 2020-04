DIESBACH - Due donne di settantacinque anni hanno perso la vita durante un'escursione a Diesbach, nel Canton Glarona. I loro corpi sono stati ritrovati ieri sera, come fanno sapere le autorità locali.

Per cause ancora da chiarire, le due donne - che da lunedì erano state dichiarate come scomparse - sono finite in un dirupo, cadendo per circa 190 metri. L'operazione di ricerca, che ha visto anche l'impiego di un elicottero, ha permesso di trovarle a un'altitudine di 740 metri.