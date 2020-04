L'OMS sconsiglia di bere durante la pandemia

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Stai bevendo più alcol del solito in questo periodo? Significativamente di più Un po' di più Circa la stessa quantità del solito Bevo meno del solito Non sto bevendo alcol Non bevo mai [{"keyQ":"q_ukgz7"}] Vota Risultati Stai bevendo più alcol del solito in questo periodo? Significativamente di più 14% (121 voti) 14% Un po' di più 14% (120 voti) 14% Circa la stessa quantità del solito 25% (209 voti) 25% Bevo meno del solito 16% (137 voti) 16% Non sto bevendo alcol 14% (116 voti) 14% Non bevo mai 17% (143 voti) 17% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1433089,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"987933","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_ukgz7":{"a":{"a_j7f943":"Significativamente di più","a_mb5iq":"Un po' di più","a_23tw07a":"Circa la stessa quantità del solito","a_e26zud":"Bevo meno del solito","a_4gj6l":"Non sto bevendo alcol","a_2g99lo":"Non bevo mai"},"q":"Stai bevendo più alcol del solito in questo periodo?","t":"0"}}}

In questo periodo, a causa della diffusione pandemica del coronavirus, la vita sociale si è notevolmente ridotta: incontrare amici, andare al bar a bere, sono diventati appuntamenti da procrastinare. Ciò nonostante, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di ridurre temporaneamente al minimo il consumo di alcol. Questo, non per impedire incontri sociali, ma per motivi di salute.

Contrariamente a quanto affermano alcune teorie che si stanno diffondendo in rete, l'alcol non aiuta a combattere il virus Sars-CoV-2, responsabile del covid-19. Piuttosto, spiana la strada al virus indebolendo il sistema immunitario.

Ma non è tutto: è anche noto che «l'alcol aumenta il rischio di farsi male e di ricorrere alla violenza, inclusa quella domestica che può essere scatenata, appunto, da un abuso di alcolici», sostiene ancora l'OMS.

Proprio per questo motivo, il consumo dovrebbe essere ridotto al minimo al fine di preservare per casi più gravi le risorse mediche disponibili. In effetti, l'abuso di alcol è uno dei motivi più comuni per cui le persone in Svizzera vengono ricoverate in ospedale.