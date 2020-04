Fiamme in un capannone industriale a Sierre

SION - Un incendio dalle vaste dimensioni è scoppiato nella notte tra sabato e domenica in un capannone industriale di Sierre (VS), provocando ingenti danni. Nel rogo nessuno è rimasto ferito, indica oggi la polizia cantonale vallesana, precisando che un'inchiesta è stata avviata per determinare le cause del sinistro.

Diversi artigiani sono stati colpiti dall'incendio, visto che l'edificio conteneva varie strutture da noleggiare. Per domare le fiamme sono stati impiegati 29 pompieri, che sono riusciti a mettere in sicurezza due terzi dell'edificio interessato.

Alcuni veicoli parcheggiati in prossimità del rogo sono inoltre stati allontanati, precisa ancora la polizia.