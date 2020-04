Incendio in un capannone industriale a Erstfeld

ERSTFELD - La Polizia cantonale urana è intervenuta intorno alle 2.45 di oggi per l'incendio di un capannone industriale a Erstfeld.

Le pattuglie e i pompieri sono intervenuti sul posto e hanno trovato la struttura avvolta dalle fiamme. Diverse persone sono state fatte uscire dagli edifici residenziali circostanti, ma al momento non si ha notizia di feriti.

L'incendio è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, precisa la polizia nel suo comunicato. Il capannone si trova in prossimità della linea Ffs, ma non sono da prevedersi problemi e disagi per la circolazione ferroviaria. Sul posto è presente anche il treno di spegnimento e salvataggio, oltre agli uomini della brigata chimica e dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente.