Il cadavere di un pescatore rinvenuto nella Sarine

BERNA - Il corpo senza vita di un 61enne è stato ritrovato sabato nel fiume Sarine all'altezza di Laupen (BE). L'uomo sarebbe caduto in acqua mentre pescava, indica un comunicato odierno della polizia cantonale bernese.

Alcune persone hanno segnalato il corpo galleggiante alla polizia attorno alle 15.00. Giunti sul luogo, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne, residente nel canton Berna.

Secondo le prime informazioni, l'uomo stava pescando proprio quel giorno dove si incrociano i fiumi Sarine e Singine ed è caduto in acqua per cause ancora da stabilire. È stata aperta un'indagine, ma al momento l'intervento di terzi non è una pista privilegiata. Non è da escludere che il 61enne abbia avuto un malore.