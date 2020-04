Lite per le distanze: pugni e spray al pepe

SUHR (AG) - Il nervosismo abbonda, ai tempi del coronavirus. Soprattutto nelle code per gli acquisti. Ma quello che è successo giovedì fuori da un supermercato di Suhr (AG) per fortuna non è all'ordine del giorno.

Due coppie di clienti sono venute alle mani, riferisce 20 Minuten, a seguito di un diverbio sulle distanze di sicurezza. Una donna, accusata di essersi avvicinata troppo a un'altra cliente visibilmente incinta, l'ha presa a male e ha fatto ricorso a una bomboletta di spray al pepe.

Sono volati prima gli insulti, poi le sberle. Come mostra un video delle telecamere di sicurezza, la violenza è scattata quando la donna in dolce attesa si è vista spruzzare contro lo spray. «Mia moglie è incinta, figlio di pu....a» ha gridato il marito, lanciando una bottiglietta e assestando diversi pugni al compagno della rivale. Quest'ultimo si è poi allontanato con la compagna, e poco dopo è intervenuta la polizia. Non è noto se vi siano state denunce.