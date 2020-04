Cinquecento litri di prodotto chimico inquinano le acque della Sarine

FRIBURGO - Questa mattina a causa di una errata manipolazione, 500 litri di un prodotto chimico utilizzato per il trattamento delle acque reflue è stato riversato nelle acque della Sarine, nel cantone di Friburgo. Alla popolazione è stato chiesto di non toccare il prodotto, che a contatto con l'acqua si trasforma in un gel bianco e irritante, ha comunicato in serata l'ufficio dell'ambiente.

L'incidente si è verificato verso le 10.00 a causa di una disattenzione. I vigili del fuoco di Friburgo e i dipendenti dell'impianto di depurazione hanno immediatamente creato una barriera per contenere l'inquinamento.

La pulizia dei tubi e della Sarine è in corso. L'ecosistema è stato «compromesso», ma finora non è stato osservato alcun pesce morto.