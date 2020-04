Strano, ma vero: gli ospedali introducono il lavoro ridotto

Il personale ospedaliero sta compiendo uno sforzo enorme nel fronteggiare l'attuale crisi sanitaria. Tuttavia, alcuni medici e infermieri negli ospedali svizzeri, sono con le mani in mano. E non certo per loro volontà.

La decisione del Consiglio federale del 17 marzo proibisce a ospedali, cliniche e studi medici di eseguire tutti gli interventi e le terapie che non sono indicati come urgenti. Allo stesso tempo, le stesse strutture sanitarie hanno registrato un calo di circa un terzo di pazienti nei pronto soccorsi, rispetto a prima della pandemia. Il motivo? La gente evita l'ospedale per paura di contrarre il coronavirus.

Per questo motivo vari ospedali hanno quindi richiesto o introdotto il lavoro ridotto. Quale motivazione è stata presentata l'impossibilità a eseguire gli interventi non urgenti.

Così è, ad esempio, nel canton Turgovia per lo Spital Thurgau AG. Il settore ambulatoriale è crollato dell'80%, ha dichiarato a Radio Top il CEO Marc Kohler. Anche l'Ospedale cantonale di Aarau, "semi vuoto", ha - stando all'Aargauer Zeitung - introdotto il lavoro ridotto. E lo stesso all'ospedale cantonale di Zugo, causa una marcata riduzione del volume di lavoro e una corrispondente perdita di guadagno. E così anche il gruppo Hirslanden e la clinica Birshof di Münchenstein BL, dove vengono eseguite operazioni ortopediche.

Letti vuoti - «Sembra paradossale che gli ospedali debbano muoversi in questa direzione, ma la verità è che numerosi posti letto, in Svizzera, sono attualmente vuoti», afferma Claude Kaufmann, portavoce di Hirslanden AG. Secondo Kaufmann, il picco già "conquistato" in Ticino, sarà raggiunto presto nella Svizzera romanda. «Nella Svizzera tedesca, non ce lo aspettiamo prima di qualche settimana».

In attesa del picco - Gli ospedali semi vuoti in periodo di pandemia, non devono allarmare secondo l'economista della salute Willy Oggier. «Il problema con una pandemia è che non sai mai di quanti letti avrai bisogno. Ma è meglio poter dire, dopo la crisi, che ne avevamo troppi piuttosto che troppo pochi». Uno sguardo all'Italia o alla Spagna mostra quanto velocemente gli ospedali possano raggiungere il collasso.

La curva delle nuove infezioni, in Svizzera, è andata appiattendosi nei giorni precedenti. Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica nella settimana precedente annunciava circa 1000 nuovi casi al giorno, dall'inizio della settimana questi sono andati dimezzandosi.

Proprio ieri, però, "mister coronavirus" (Daniel Koch) ha sottolineato come il problema sia «lungi dall'essere risolto». «Siamo a metà strada», ha aggiunto.

Dato che il picco non è stato ancora raggiunto, Willy Oggier raccomanda di continuare a stare attenti. «Bisogna presumere che la situazione in tutta la Svizzera sia in ritardo di cuna decina di giorni rispetto al Ticino». Inoltre, non è pura fortuna se gli ospedali svizzeri hanno ancora posti liberi. Ciò è dovuto al fatto che ai pazienti ad alto rischio è stato chiesto di aspettare a casa per proteggersi dalle infezioni fino alla fine dell'epidemia.

Ospitare pazienti stranieri? «Estremamente difficile» - In Francia, Italia e Spagna, al contrario, gli ospedali sono vicini al collasso. Alla fine di marzo, otto cantoni hanno ricoverato 20 pazienti dalla Francia. Gli ospedali svizzeri poco occupati potrebbero compensare le necessità degli altri Paesi? Secondo Oggier no. «L'ammissione di pazienti stranieri è estremamente difficile se non sai di quanti posti hai bisogno per te stesso. Certo non possiamo ventilare un paziente dall'estero per dieci giorni e poi spegnere la macchina perché un paziente svizzero ne ha urgente bisogno».