Quattro asilanti positivi, tutto il centro in quarantena

SOLETTA - Il centro per richiedenti asilo di Selzach (SO) è stato posto in quarantena. Quattro dei 29 ospiti sono risultati positivi al test sul coronavirus. Sono stati quindi isolati in una parte separata dell'edificio.

I richiedenti affetti da coronavirus stanno bene, tenuto conto delle circostanze, ha indicato oggi la Cancelleria di Stato solettese. Ricevono un trattamento medico sul posto. I casi sospetti sono pure analizzati nello stesso settore del centro, ma separatamente da quelli già risultati positivi.