Bruciano delle sterpaglie al punto panoramico

COIRA - Incendio ieri nei pressi della piattaforma panoramica che sovrasta le gole Versamer Tobel, in territorio del comune di Bonaduz (GR). Secondo quanto riferito oggi dalla polizia, 30 pompieri e un elicottero sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano bruciando la sterpaglia situata sotto il punto d'osservazione.

La polizia cantonale grigionese ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'incendio. Le forze dell'ordine ricordano inoltre il divieto generale di accender fuochi all'aperto in vigore dal 25 marzo in tutto il cantone.