Treno deragliato, morto il macchinista

BASILEA - Un treno merci della ferrovia elvetica BLS ha avuto un incidente in Germania, nei pressi di Basilea: il convoglio è deragliato andando a schiantarsi contro un pilone di cemento di un ponte in disuso. Stando alle prime informazioni ci sarebbero diversi feriti.

L'incidente - confermato dalla ferrovia tedesca Deutsche Bahnen (DB) in un tweet - è avvenuto ad Auggen, nel Baden-Württemberg. Il treno merci della BLS era partito alle 19.30 da Friburgo in Bresgovia: avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio attraverso la Svizzera in direzione di Novara (I). Mentre percorreva la linea della Valle del Reno, avvicinandosi a Basilea, ha urtato un non meglio precisato oggetto che si trovava sui binari.

Stando a un testimone citato dal quotidiano tedesco "Badische Zeitung", almeno tre vagoni sono deragliati. Il giornale parla di diversi feriti: il treno merci, carico di camion, aveva nella composizione anche una carrozza passeggeri. Sul posto sono presenti numerosi soccorritori, pompieri e agenti di polizia. Interpellata dall'agenzia Keystone-ATS, la BLS non è stata in grado di fornire informazioni in merito a eventuali feriti.