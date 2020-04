Donna trovata morta, fermato un 20enne

EMMENBRÜCKE - Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio in un appartamento di Emmenbrücke (LU).



Alle 13:06, comunica la Polizia cantonale lucernese, un uomo ha telefonato alla centrale. Ha dichiarato di aver appena ferito a morte una persona in un appartamento sull'Oberhofmatte a Emmenbrücke. La polizia ha in seguito arrestato un uomo di fronte alla casa. Nell'appartamento è stata trovata una donna con ferite da taglio e i soccorritori hanno potuto solamente accertare la morte della donna. L'identificazione della vittima è ancora in corso.



A causa delle indagini, al momento la polizia non ha fornito ulteriori informazioni sul crimine, su come è stato commesso o sul possibile movente. Il presunto autore è un cittadino croato di 20 anni, nel frattempo fermato dalla polizia.



L'indagine è condotta dal pubblico ministero di Sursee.