«Ora che sono guarita prendo i mezzi pubblici senza paura»

BERNA - I laboratori svizzeri stanno ricevendo i primi test sugli anticorpi Covid-19 che verranno effettuati a partire dalla prossima settimana. Questi serviranno a rilevare il numero di coloro che si sono ripresi dal coronavirus. Gli esami, secondo il portavoce dell'Ufficio federale della sanità pubblica Daniel Koch, dovranno essere effettuati a un numero ampio di persone.

Il motivo? Chi è sopravvissuto al coronavirus e quindi ha gli anticorpi corrispondenti nel sangue è probabilmente immune a una ricaduta. Nonostante vi siano notizie di individui nuovamente infettati, questa - secondo Koch - «non è certamente la regola».

Quanti sono sopravvissuti al virus corona? - Stando all' UFSP, le infezioni confermate ad oggi sono 15'475. Il numero preciso degli ammalati ora guariti non è noto e, come per i positivi, anche il numero di casi non segnalati è elevato tra quelli che si sono ripresi, poiché la malattia spesso è asintomatica.

Una sopravvissuta al coronavirus è Milena C., infermiera presso un ospedale regionale nel canton Berna. «Probabilmente ho contratto il virus sul treno», spiega a 20 Minuten. «Mi sono trovata nello stesso scompartimento di un uomo che tossiva molto. Probabilmente è stata quell'occasione».

Ha continuato a lavorare con la mascherina - La settimana successiva, C. ha iniziato a lamentare dei mal di gola. A quel punto è stata sottoposta al test. Nel frattempo, ha continuato a lavorare secondo le regole del suo ospedale, quindi indossando una mascherina. Risultata positiva, però, ha dovuto restare isolata in casa.

Fortunatamente, la sua malattia è stata lieve: «Ho sperimentato il coronavirus come un'influenza normale». A parte la tosse, il mal di gola e qualche linea di febbre, il tutto si è risolto senza il ricorso a cure particolari, nell'arco di un paio di settimane.

«Devo stare meno attenta» - Questa settimana a C. è permesso uscire dalla quarantena e tornare a lavorare. Non sa ancora se verrà usata in modo diverso a causa della presunta immunità o se potrà perfino evitare alcuni accorgimenti entrando a contatto con pazienti positivi al Covid-19.

Ma una cosa le è chiara: «Devo stare meno attenta. Ora posso prendere i mezzi pubblici o fare la spesa con la coscienza pulita». Tuttavia, l'infermiera è ancora indecisa sull'andare a trovare o meno la nonna, che presto compirà gli anni.

Le regole di condotta devono ancora essere rispettate - Questa settimana, Daniel Koch ha precisato che coloro che si sono ripresi dal virus possono ritenersi fortunati ma «dovrebbero comunque rispettare la normativa vigente», anche perché è impossibile distinguerli da tutti gli altri.

Dai sintomi lievi al ricovero - DM, che lavora per un'azienda di tecnologia medica, è un altro caso di guarigione dal virus. Sostiene di averlo contratto durante una riunione di lavoro. «All'inizio i sintomi erano lievi», spiega. Poi, però, la situazione è peggiorata. Quando ha iniziato ad avvertire "fame d'aria", è stato trasferito all'ospedale universitario di Zurigo. «Ho capito che era qualcosa di grave». Sull'ambulanza, aggiunge «nessuno era seduto sul retro assieme a me. E tutti erano protetti con una maschera, guanti e tuta».

L'isolamento gli è stato imposto anche in ospedale. «Le misure erano molto severe», assicura. Era trasportato in sedia a rotelle dal personale infermieristico e non gli era permesso di camminare da solo. Anche nella stanza, tutti si tenevano a debita distanza. «Gli infermieri spesso mi chiamavano e raramente venivano personalmente».

Nel frattempo M. è di nuovo in salute, può uscire e lavorare. Tuttavia, è attualmente "confinato a casa" come previsto dal suo datore di lavoro.