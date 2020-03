Furgone contro un albero: morto un trentunenne

SCHöNENBERG - È di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato nelle prime ore di oggi a Schönenberg, nel canton Zurigo.

Si tratta di un trentunenne che ha perso la vita nello schianto di un furgone contro un albero. Al volante del mezzo c'era un trentaseienne, che ha riportato ferite leggere.

Erano quasi le due di notte, quando - per cause al vaglio delle autorità - il conducente ha perso il controllo del veicolo, come fa sapere la polizia cantonale zurighese. Per il passeggero non c'è stato nulla da fare: il trentunenne è morto sul luogo dell'incidente.