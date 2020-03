Coronavirus: in Svizzera oltre mille casi positivi

BERNA - È stata superata la soglia di mille contagi al nuovo coronavirus in Svizzera. Il bilancio, pubblicato oggi a mezzogiorno, indica che i casi positivi sono 1125, di cui quattro in Liechtenstein.

In totale 1009 sono confermati, mentre per altri 116 si attendono nuovi risultati. Lo indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I deceduti, a causa di complicazioni polmonari dovute al covid-19, rimangono al momento sette.

Il numero di casi confermati è aumentato di 194 unità da giovedì. All'inizio della settimana erano solo 281.

In Ticino - In Ticino i casi registrati sono progrediti di 35 a 215, di cui tre ancora in attesa di conferma dopo un primo risultato positivo. Nei Grigioni, invece il numero è salito a 36 (3 ancora in attesa di ulteriore conferma).

Rispetto a ieri, si contano 267 casi positivi in più sul territorio nazionale, mentre quelli confermati da un laboratorio di riferimento sono saliti di 194 unità, rileva il nuovo bilancio dell'UFSP.

I decessi legati al Covid-19 sono tre in Ticino, due a Basilea Campagna, uno a Basilea Città e uno nel canton Vaud.

I cantoni che risultano al momento più colpiti sono il Ticino, seguito da Vaud (211 casi), Zurigo (103), Basilea Città (92) e Ginevra (84).