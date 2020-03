Coronavirus: in Svizzera oltre mille casi positivi

BERNA - Superata la soglia di mille contagi al nuovo coronavirus in Svizzera: il bilancio, pubblicato oggi a mezzogiorno, indica che i casi positivi sono 1125, di cui quattro in Liechtenstein. In totale 1009 sono confermati, mentre per altri 116 si attendono nuovi risultati. Lo indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Le vittime, decedute in seguito a complicazioni polmonari dovute al Covid-19, rimangono al momento sette.

In Ticino - In Ticino i casi registrati sono progrediti di 35 a 215, di cui tre ancora in attesa di conferma dopo un primo risultato positivo. Nei Grigioni, invece il numero è salito da 27 a 36 (3 ancora in attesa di ulteriore conferma).

I decessi legati al Covid-19 sono tre in Ticino, due a Basilea Campagna, uno a Basilea Città e uno nel canton Vaud.

267 casi in più - Rispetto a ieri, si contano 267 casi positivi in più sul territorio nazionale, mentre quelli confermati da un laboratorio di riferimento sono saliti di 194 unità, rileva il nuovo bilancio dell'UFSP.

È inoltre stato confermato il primo caso nel canton Obvaldo. Si tratta di una 25enne con leggeri sintomi. Inoltre, una seconda donna e cinque uomini sono risultati positivi a un primo test e sono in attesa di conferma da parte del laboratorio di referenza di Ginevra, indica in una nota il dipartimento della sanità del Cantone.

I dati dell'UFSP si riferiscono a quanto comunicato dai Cantoni alle autorità federali entro questa mattina. Per questo motivo, viene precisato, in alcuni casi le cifre divergono da quelle indicate dai singoli Cantoni.

In base a quanto riferito dalle diverse autorità, solamente Appenzello Interno non ha casi confermati. Oltre a Obvaldo, anche Uri - che però al momento non rientra nella statistica UFSP - ha informato ieri sui primi due casi positivi, indipendenti fra loro, confermati anche dal laboratorio ginevrino.

Alcuni casi riguardano persone che non hanno un domicilio fisso, precisa l'UFSP. I cantoni che risultano al momento più colpiti sono il Ticino, seguito da Vaud (211 casi), Zurigo (103), Basilea Città (92) e Ginevra (84). Alcuni Cantoni - fra cui Zurigo - ormai effettuano test solo su persone a rischio, ad esempio anziani e malati cronici.