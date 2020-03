Primi casi di coronavirus nel canton Uri

ALTDORF - Primi casi di coronavirus anche a Uri. Due persone, ammalatesi indipendentemente, sono risultate positive al test, esito poi ribadito dal laboratorio di referenza di Ginevra.

Obvaldo e Appenzello Interno rimangono così gli unici cantoni svizzeri senza contagi segnalati.

I due pazienti stanno bene e si trovano in quarantena presso i rispettivi domicili, scrivono le autorità urane in un comunicato. Non è chiaro come si siano infettati. Al momento stanno venendo verificati i loro contatti con altri cittadini.