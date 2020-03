Coronavirus, primi casi a Svitto e San Gallo

SAN GALLO - Altri due Cantoni hanno registrato i primi casi di coronavirus. Si tratta di Svitto, con tre contagiati, e San Gallo, dove l'infezione ha colpito una donna. Tutti i pazienti sono in condizioni di salute giudicate buone.

Il primo contagio a Svitto è stato confermato ieri sera dal laboratorio di referenza di Ginevra, si legge in un comunicato odierno delle autorità cantonali. Nel frattempo se ne sono aggiunti altri due, ma le tre persone si sono ammalate indipendentemente.

Non è noto dove abbiano contratto il virus. I contagiati sono un uomo e due donne: uno si trova in ospedale, mentre gli altri due sono in quarantena presso i loro domicili.

A San Gallo, l'infezione ha colpito una donna. Essa presenta però sintomi talmente lievi, come il raffreddore, che non si è nemmeno reso necessario il ricovero.

La paziente di recente si era recata a Milano e dovrà rimanere chiusa in casa per 48 ore dopo la fine dei sintomi e per una decina di giorni in totale. In questo caso manca ancora la conferma ufficiale da parte del laboratorio ginevrino, precisano le autorità.