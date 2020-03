Per gelosia uccise il rivale in amore, ora rischia vent'anni di carcere

SAN GALLO - Si è aperto oggi a San Gallo il processo a carico di un 34enne macedone accusato di aver ucciso nell'agosto del 2015 un uomo a Ganterschwil (SG). Per l'efferato assassinio la Pubblica accusa ha chiesto una pena di 20 anni di carcere.

Il processo si svolge a San Gallo per motivi di sicurezza, l'uomo è infatti giudicato dal Tribunale di circolo del Toggenburgo.

L'imputato principale, disoccupato e senza permesso di soggiorno dopo un matrimonio andato a rotoli, avrebbe avuto una relazione con la moglie della vittima durata diversi mesi prima del reato.

Quando la donna ha deciso d'interrompere la relazione, ritornando con il marito il 34enne ha deciso di uccidere il rivale in amore: un 36enne slovacco, uscito anticipatamente di prigione. Il 34enne dovrà rispondere anche di tentata rapina e di un losco commercio di diamanti da lui avviato.

Secondo l'accusa il macedone avrebbe parlato della sua intenzione di uccidere il 36enne a diverse persone. Pochi giorni prima del delitto, a metà settembre 2015, si sarebbe fatto consegnare una pistola SIG con tanto di munizioni da un cittadino di 55 anni che la deteneva come ex arma di servizio. Il 55enne avrebbe anche fatto da autista al macedone per il crimine, avvenuto vicino al luogo di residenza della donna. Per il complice l'accusa chiede una pena detentiva di sette anni.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il 34enne avrebbe inferito sul corpo del 36enne, che stava passeggiando con la donna, pugnalandolo al petto, dopo averlo gravemente ferito con due dei nove proiettili sparati dalla sua pistola.