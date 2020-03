Pluripregiudicato svizzero riconosciuto e arrestato in Sicilia

LENTINI - Un pluripregiudicato svizzero di 24 anni - destinatario di un mandato d’arresto provvisorio a scopo di estradizione - è finito in manette venerdì sera in un ristorante di Lentini, in Sicilia.

L’uomo, come riferito dalla stampa locale, è stato notato con la compagna all’interno del locale da alcuni operatori delle autorità. La coppia, rilevando l’attenzione nei propri confronti, si è affrettata nell’indossare i giubbotti per uscire dal ristorante. I due sono però stati fermati dagli agenti.

Alla richiesta di esibire i documenti, la coppia ha tentato di ingannare le forze dell’ordine esibendo il passaporto di una terza persona. I due sono quindi stati condotti negli uffici di polizia. Per un po’ hanno negato le proprie identità, per poi cedere e confessare.

Il 24enne era ricercato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, pornografia minorile sotto i 16 anni, detenzione abusiva di armi, riciclaggio di denaro, estorsione e guida senza patente. Il giovane è stato inoltre denunciato per aver fornito false generalità e si trova ora presso la Casa Circondariale di Cavadonna.