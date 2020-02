Tanti reati da riempire una pagina A4. Centauro condannato

LUCERNA - Un motociclista di 26 anni è stato condannato a quattro anni e undici mesi di prigione dal tribunale criminale di Lucerna. L'uomo ha commesso numerosi reati e infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale e non ha mai seguito le disposizioni della polizia.

Un pirata della strada... - Tra il 2014 e il 2017, il 26enne si è reso protagonista di una lunga serie di crimini da riempire un'intera pagina A4 nel canton Lucerna: eccesso di velocità, sorpassi pericolosi e guida sulla corsia opposta in punti senza visibilità. Oltre a ciò, circolava senza licenza di condurre e senza assicurazione e non rispettava la legge né per quanto riguarda le condizioni della sua moto, né per le targhe utilizzate.

... e non solo - Il giovane si è reso inoltre colpevole di non aver rispettato il divieto di accendere fuochi all'aperto nell'estate 2018 a Eigenthal (LU). Dopo aver acceso il grill, ha discusso animatamente con la polizia che lo intimava a spegnere il fuoco. La richiesta è stata eseguita dopo aver insultato e ripreso in video i poliziotti intervenuti.

L'imputato è stato assolto solo dall'accusa di guida in stato di inattitudine. La pena detentiva inflitta, in parte complementare a un'altra pena del 2015, è di 4 anni e 11 mesi, oltre a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da 130 franchi e una multa di 800 franchi. Le spese processuali a suo carico ammontano a circa 27'000 franchi.