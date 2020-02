In retromarcia sull'A2 per evitare controlli

ERSTFELD - Tre autotrasportatori hanno fatto retromarcia per circa 300 metri sull'autostrada A2 sabato verso le 18.00 nei pressi dell'area di servizio di Erstfeld (UR). La polizia urana, allertata da cittadini, ha poi scoperto che i tre volevano sottrarsi a un controllo perché i loro veicoli presentavano difetti tecnici.

Una pattuglia delle forze dell'ordine ha ritrovato i tre autotreni a due piani, che trasportavano automobili, posteggiati nella vicina area di servizio e li ha identificati, si legge in una nota odierna.

Presumibilmente i tre camionisti hanno fatto marcia indietro quando hanno visto il centro di controllo del traffico pesante. Dopo le opportune verifiche, i tre automezzi sono stati fermati. Si trovano ora in fase di riparazione e potranno continuare il viaggio solo quando adempieranno le norme di sicurezza stradale, precisa ancora la polizia.

I tre conducenti sono stati denunciati per aver fatto retromarcia sull'autostrada, per aver violato le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, per difetti tecnici nonché per aver guidato veicoli con impatto ambientale negativo. Dovranno depositare una cauzione di svariate migliaia di franchi.