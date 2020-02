Arrestati dopo una folle sfida notturna

LUCERNA - Due giovani, di cui uno in stato di ebbrezza, si sono con ogni probabilità sfidati in una gara automobilistica in pieno centro di Lucerna poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato scorsi. Hanno potuto essere bloccati dalla polizia, che li ha posti in stato di fermo. Le loro potenti vetture sono state sequestrate.

I due pirati della strada sono stati reperiti alle 00.20 mentre circolavano a «velocità ampiamente sopra i limiti» sul Seebrücke, il ponte sulla foce della Reuss davanti alla stazione centrale della città. Hanno tentato di sfuggire agli agenti, che però li hanno fermati poche centinaia di metri più lontano, sulla Pilatusplatz, indica un comunicato diramato oggi dalla polizia cantonale.

I due fermati sono un 22enne kosovaro e un 27enne svizzero. Erano alla guida di una Porsche Cayenne Turbo e di una BMW 535d. Il cittadino balcanico presentava un'alcolemia dello 0,68 per mille.