I conducenti indisciplinati usano la corsia d'emergenza

SEVELEN - Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sulla A13, nei pressi di Sevelen. Sono rimasti coinvolti due veicoli, una persona è rimasta leggermente ferita.

I disagi al traffico sono stati notevoli, i veicoli sono stati deviati verso l’uscita più vicina, quella di Sevelen. Più complicata la situazione per chi invece l’aveva già superata. Dopo aver atteso fermi per 30 minuti, alcuni conducenti hanno deciso di usare la corsia centrale di emergenza per tornare da dove erano venuti, anche invertendo la marcia. Alcuni lettori hanno registrato i fatti in un video.

La polizia ha confermato su richiesta di 20 Minuten che questa condotta è vietata, salvo che siano gli stessi responsabili a chiedere di procedere in questo modo. In questo caso i vigili del fuoco lo hanno fatto, pochi minuti dopo che si erano mossi i primi conducenti indisciplinati.