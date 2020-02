Fiamme in un condominio

ZURIGO - Paura nella notte, poco dopo mezzanotte e mezza, sulla Langstrasse, nel Kreis 4 di Zurigo, dove è scoppiato un incendio all’ultimo piano di uno stabile. Un ingente dispositivo di uomini, tra pompieri, poliziotti e soccorritori si sono precipitati sul posto.

Per poter determinare l’entità dell’incendio è stato usato pure un drone che ha sorvolato il palazzo. L’intera strada è stata chiusa per permettere ai pompieri di poter svolgere il proprio lavoro e domare le fiamme. Circa quattro ore sono state impiegate per riportare la situazione alla normalità. Stando a quanto ha fatto sapere la polizia locale, tutti gli abitanti del palazzo sono stati fatti evacuare e nessuno sembra aver riportato ferite. Ignote, per ora, le cause dell'incendio.

Foto lettore 20 Minuten