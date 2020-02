Rapina a Coira: «Arrestato mentre beveva una birra al bar»

COIRA - Emergono nuovi dettagli sulla rapina a mano armata andata in scena questa mattina, poco dopo le 9.00, alla Banca Cantonale di Coira. La prima concerne l'identità dell'uomo fermato. Il rapinatore - come riferito dalla polizia grigionese in una nota - è un 55enne della Repubblica Ceca. L'uomo, che ha effettuato il colpo impugnando una pistola scacciacani, si era intascato decine di migliaia di franchi prima di darsi alla fuga.

Ma quei soldi, il ceco, ha potuto goderseli per poco, pochissimo tempo. Giusto quello per ordinare una birra in un locale della capitale retica. Sì perché, secondo diversi testimoni oculari presenti durante l'arresto sentiti dal portale Südostschweiz, le manette ai suoi polsi sono scattate attorno alle 9.20, mentre il 55enne si stava godendo la spinata. Probabilmente l'ultima per parecchio tempo.

L'arma usata nella rapina, precisano ancora le forze dell'ordine, è stata in seguito rinvenuta in un cestino nelle vicinanze.