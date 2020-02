Si butta dal tetto nella neve, mezzo nudo

COIRA - Un'altra impresa rocambolesca per Andri Ragettli. Buttarsi dal tetto di una casa di due piani e finire il volo in mezzo a una montagna di neve.

È un sogno che si avvera, per gli amanti del parkour e degli sport estremi. Il giovane freestyler svizzero tedesco lo ha realizzato, approfittando delle forti precipitazioni nevose accumulatesi nei giorni scorsi nei Grigioni.

"This one was scary" - «Questo faceva paura», è il titolo del post pubblicato ieri sera sull'account Twitter dello sportivo. «Al diavolo la comfort zone, andiamo!» dice Ragettli prima di tuffarsi in mutande nel vuoto, precipitando per una ventina di metri.

È il suo ultimo post da ieri sera: dovrebbe essere andato (speriamo) tutto bene. Dopo il salto Andri si è rialzato, un po' infreddolito ma sano e salvo. I fan lo hanno premiato con decine di migliaia di like, ma pochi si sognerebbero di tentare di imitarlo: non provateci a casa, potrebbe non andarvi così bene.