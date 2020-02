Quella manovra spericolata della polizia ripresa dalla dashcam

LUCERNA - Vedersi tagliare la strada da un veicolo non è piacevole per nessun conducente. Ma lo è ancora meno se a compiere la manovra spericolata (e illegale) è un'automobile della polizia. È quello che è successo sabato sera a Emmenbrücke (LU) a un automobilista che solo a una grande prontezza di spirito è riuscito a evitare l'incidente. «Sono riuscito a frenare appena in tempo», confida l'uomo a 20 Minuten. «Altri non so se ci sarebbero riusciti».

Nelle immagini - immortalate da una dashcam presente nell'abitacolo - si vede chiaramente l'auto della polizia che improvvisamente cambia corsia tagliando la strada al veicolo dell'uomo. Ma questa non è l'unica infrazione compiuta dalla volante quella sera. Perché poco dopo l'auto della polizia si dimentica di dare la precedenza a un pedone che si apprestava di attraversare la strada sulle strisce. «Ho visto in lontananza il passante che si trovava nei pressi del passaggio pedonale. La polizia lo ha semplicemente ignorato». Un comportamento, questo, che non è piaciuto all'automobilista: «Se un conducente normale avesse tenuto la stessa condotta ora sarebbe nei guai».

Da parte sua la polizia lucernese, per bocca del proprio portavoce Christan Bertschi, stigmatizza il comportamento dell'agente alla guida. «Tutti i conducenti devono rispettare le norme sul traffico. E questo vale anche per le pattuglie della polizia di Lucerna». Il portavoce precisa che sono ammesse eccezioni solo «durante interventi urgenti» che vanno segnalati attivando «lampeggianti e sirene». Cosa che a Emmenbrücke non è avvenuta. «In questo caso l'agente alla guida ha commesso un errore non segnalando il cambio di corsia con la freccia». È quindi probabile che il poliziotto in questione verrà sanzionato per la sua infrazione al codice stradale. «La polizia lucernese non transige su queste cose. La violazione sarà punita secondo le disposizioni della Legge federale sulla circolazione stradale».