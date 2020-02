Sabine sta mettendo le linee elettriche sotto pressione

BERNA - La tempesta Sabine ha causato numerosi danni sulla rete ad altissima tensione. Lo comunica il gestore di trasmissione di rete nazionale Swissgrid.

Poco prima di mezzogiorno le linee Ingenbohl – Mettlen, Ingenbohl – Plattischachen e Göschenen – Plattischachen sono saltate. Un cavo di quest'ultima linea è saltato per ragioni al momento sconosciute, causando un piccolo incendio boschivo. I pompieri sono intervenuti sul posto e hanno domato le fiamme. Non ci sono feriti. La causa dell'incidente è in fase di analisi.

Le sottostazioni di Plattischachen e di Göschenen sono state staccate dalla rete e questo ha causato un'interruzione di energia in certe aree dei cantoni di Uri e Svitto. Le prime due linee interessate dalla tempesta sono state riattivate rispettivamente alle 12.04 e alle 13.26, mentre la sottostazione di Göschenen è rientrata in esercizio alle 14.13 e, contemporaneamente, la corrente elettrica è tornata in tutta la Svizzera centrale. La linea Göschenen – Plattischachen resta fuori servizio in vista dei necessari lavori di riparazione.

Un abete è invece caduto sulla linea Bonaduz - Breite, nell'Oberland zurighese, causando una disconnessione automatica. Nel corso del pomeriggio l'albero è stato rimosso e si è constatato che la linea non era rimasta danneggiata.

Problemi anche in Vallese, tra Riddes e la frontiera con l'Italia. L'incidente, del quale non è ancora possibile quantificare i danni, si è verificato in una zona impervia nella regione del colle del Gran San Bernardo. Un elicottero si alzerà in cielo per verificare la situazione non appena le condizioni meteo lo permetteranno.