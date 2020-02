Terribile Sabine: distrugge una fattoria

ZURIGO - Una fattoria e quattro costruzioni agricole annesse sono andate completamente distrutte stamane a Bauma, nell'Oberland zurighese, in un incendio alimentato dalle raffiche di vento della tempesta "Sabine". Una pecora, due capre e una dozzina di oche sono morte.

Gli abitanti della fattoria sono stati evacuati in tempo. Tre persone sono state curate sul posto per una sospetta intossicazione da fumo. La causa dell'incendio non è nota, ha fatto sapere la polizia cantonale. Il forte vento ha reso difficoltoso l'intervento dei pompieri, che hanno dovuto posare tubi per l'acqua per alcuni chilometri.