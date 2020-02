Aereo contro gli alberi subito dopo il decollo

SION - Un aereo biposto è rimasto coinvolto in un incidente oggi verso le 15.30 subito dopo il decollo.

Il pilota e il passeggero se la sono cavata senza ferite, ha indicato a Keystone-ATS la polizia vallesana, confermando un'informazione del Blick.

Le cause del sinistro, sul quale è stata aperta un'inchiesta, rimangono al momento ignote. Non si conoscono nemmeno ulteriori dettagli sugli occupanti del velivolo, decollato dall'aerodromo di Raron (VS), così come sulla loro destinazione.

Secondo quanto si legge sul sito web del giornale svizzerotedesco, il piccolo aereo è andato a impattare con degli alberi, fermandosi poi vicino alla pista.