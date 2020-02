L'aquila afferra il gatto e lo uccide

WERDENBERG - Un triste evento ha interrotto la pausa pranzo di AF*. Ieri si trovava con i suoi colleghi di lavoro a Werdenberg (SG) quando uno di loro ha improvvisamente urlato di guardare fuori dalla finestra.

Chi la fa, l'aspetti - «Abbiamo visto un gatto catturato e ucciso da un rapace», ha raccontato il 29enne, che ha filmato l'attacco (vedi video). Il gatto, pare, stava a sua volta cercando di catturare un topo prima di essere attaccato. «Stava cercando qualcosa e probabilmente non ha notato l'uccello che piombava su di lui».

L'incidente, oltre ad aver sorpreso i dipendenti - «non sapevamo che i rapaci cacciassero i gatti» - ha preoccupato non poco quelli fra di loro che ne hanno uno a casa. «Una collega che ha due gatti era felice del fatto che non li faccia uscire».

Non sono prede, ma... - Esther Geisser, presidente del network per la protezione degli animali (Netap), ha analizzato il video su richiesta di 20 Minuten. «L'uccello è quasi certamente un'aquila», dice. Aggiungendo che nelle regioni alpine i felini possono essere molto vulnerabili. «Quando cerca cibo, l'aquila non fa distinzioni tra la sua solita preda e un gatto», continua Geisser. Tuttavia, poiché il gatto è di solito più pesante di un coniglio o di un topo, l'aquila non è in grado di volare via con esso. «Lo uccide e lo mangia a terra».

In generale, Geisser consiglia ai proprietari di gatti di non far uscire i cuccioli fino a quando non sono stati svezzati e hanno raggiunto una certa dimensione. «Secondo le statistiche, la maggior parte dei gatti feriti ha meno di due anni».

*Nome noto alla redazione

Fonte 20 Minuten