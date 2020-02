Vecchia fattoria avvolta dalle fiamme

SEMPACH (LU) - Ci sono voluti novanta pompieri per spegnere un violento incendio che stamani è scoppiato in una vecchia fattoria di Sempach, nel Canton Lucerna. Fortunatamente si trattava di una struttura non più abitata, quindi all'interno non c'erano né persone né animali.

L'allarme è stato lanciato alle 7.10. Al momento l'origine del rogo non è nota. Anche il danno materiale è ancora da stabilire.

POLCA LU