Non frena l'auto... e sfonda il portone del garage

BAAR (ZG) - Nessun ferito, ma il portone di un garage sotterraneo sfondato. È il bilancio di un curioso incidente che si è verificato stamani a Baar, nel Canton Zugo.

Ma com'è successo? Una cinquantenne che si trovava al volante del veicolo ha spiegato alle autorità che il portone non si era aperto come di consueto. Allora aveva effettuato una retromarcia per tornare in cima alla rampa d'accesso, dove si trovava la colonnina per l'apertura con la chiave. Ma era scesa dal veicolo senza tirare il freno a mano... e quindi l'auto si era rimessa in moto, finendo addosso al portone.

Il danno materiale è ingente, come fa sapere la polizia cantonale zughese.