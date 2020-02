Le scale del trampolino perforano la parete della casa

BERNA - Alberi sradicati, incidenti stradali, auto e case danneggiate e devastazioni nei giardini delle abitazioni private. La lista dei disagi provocati dalla tempesta Petra, abbattutasi sulla Svizzera nella notte, è lunghissima.

Il trampolino conficcato nel muro - La conta dei danni, intanto, prosegue e dai lettori di 20 Minuten giungono numerose foto, alcune delle quali hanno dell'incredibile. Sul podio delle immagini assurde si colloca senza ombra di dubbio quella inviata da Alexandra Bernauer e scattata a Degersheim (SG). Il lettore ha faticato a credere ai suoi occhi quando ha visto le scale del suo trampolino conficcate nel muro del vicino. «Sono state spazzate via dalla tempesta e hanno perforato il muro».

Secondo Bernauer, il dirimpettaio non si è arrabbiato, anzi, ha scherzato sull'accaduto sostenendo che avrebbero dovuto essere lasciate così. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, «ma poteva andare diversamente», ammette il lettore.

Incidenti stradali - Diversamente è andata nell'Oberland bernese. Qui un automobilista, causa il vento, è andato a sbattere contro un albero caduto nei pressi di Wilderswil. Come riferisce la Polizia cantonale bernese l'uomo è stato trasportato in ospedale per dei controlli, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Altri disagi - Nella conta dei danni causati da Petra sono da enumerare i disagi causati in un giardino a Zurigo-Wollishofen. Qui il vento è riuscito a sradicare diversi alberi.

Nove, almeno, gli intervento dei pompieri nel cantone di Basilea Città. Nella maggior parte dei casi, è stato necessario rimuovere alberi caduti dalla strada.

A Riehen, invece, un albero caduto si è abbattuto su quattro auto parcheggiate. Due di queste sono andate praticamente distrutte.



Ad Amriswil (TG), infine, la tempesta ha letteralmente distrutto un trampolino piazzato in giardino.

